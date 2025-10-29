J-CAST ニュース

茂木敏充外相が「妹分」からの「コロコロ引き継ぎ」に驚き「いつの間に渡したのかと...」鈴木貴子氏ニッコリ

2025.10.29 15:32
政治班
   茂木敏充外務大臣が2025年10月28日、自民党広報本部長の鈴木貴子衆院議員による「業務連絡」への反応をXに投稿し、ネットの注目を集めている。

  • 茂木敏充外相（2025年9月撮影）。外相就任後も「コロコロ」が必携アイテムだ
  • 茂木外相、「コロコロ」の話題に反応
  • 茂木敏充外相（2025年9月撮影）。外相就任後も「コロコロ」が必携アイテムだ
「外務省さん、コロコロは持っていかれてますか？」

   発端となったのは、26日の鈴木氏のポストだった。同日外務省公式Xは、茂木氏がASEAN関連首脳会議に向けてマレーシアに到着したことを報告した。

   鈴木氏はこの投稿を引用し、「外務省さん、コロコロは持っていかれてますか？　お手数かけますが、よろしくお願いします」とお辞儀をする絵文字を添えた。

   ハッシュタグでも「＃スプレー式の整髪料をちょいちょい空港で没収されてます　＃手荷物でもokなワックス持っていくように伝えました」と伝えている。

   高市早苗総裁のもとで広報本部長に起用された鈴木氏は茂木氏の側近として知られ、茂木氏から「妹分」と呼ばれる存在。総裁選では茂木陣営の幹部として奔走した。

   複数報道によると、広報本部長への登用は高市氏のたっての願いだったという。高市氏は鈴木氏について、「細やかに、背広の埃がついてないか、それを取るコロコロまで持って歩いていた。飛行機に乗ってわずか1時間の移動でも、（茂木氏のために）セーターを出したり、（移動が）終わったら背広を着せたり、いろいろなことをしていた」などと語っていた。

「愛が伝わりますね　楽しすぎる」
茂木敏充
鈴木貴子
