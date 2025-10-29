「ロバーツ監督の執着が最悪の結果招く」、キム・ヘソン起用巡り韓国メディア不満爆発...「代打起用さえない衝撃」

韓国メディアが、ロサンゼルス・ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）の起用法に不満を爆発させた。

キムのポストシーズン出場はわずか1試合のみ

ドジャースは2025年10月29日（日本時間）、本拠地ドジャー・スタジアムでワールドシリーズ（WS）第4戦を行い、トロント・ブルージェイズに2－6で敗れた。これで対戦成績を2勝2敗のタイとした。

前日28日の第3戦で、劇的な延長18回サヨナラ勝利を飾ったドジャース。この日は、大谷翔平選手（31）が先発のマウンドに上がった。

試合は、2回にキケ・ヘルナンデス内野手（34）の犠牲フライでドジャースが1点を先制した。大谷は前日の疲れを見せずに力投したが、3回に1死1塁から主砲ウラジーミル・ゲレロジュニア内野手（26）に逆転の2ランを許した。

大谷は4回から6回まで得点を許さず、7回に2つのヒットを打たれたところで降板した。この日は投手として、6回6安打6奪三振4失点（自責4）。打者としては3打数無安打に終わった。

WSでは、二刀流の活躍を見せる大谷、第2戦で完投勝利の山本由伸投手（27）、リリーフ投手として存在を示す佐々木朗希投手（23）ら日本勢の活躍が目立つ。一方で、韓国出身のキムはWSの出番はなく、ポストシーズンの出場はわずか１試合。地区シリーズ第4戦の延長11回に代走で起用されたのみで、打席に立っていない。

出場機会に恵まれない状況に、地元韓国メディアは怒りの矛先をロバーツ監督に向け、ポストシーズン打撃不振のアンディ・パヘス外野手（24）を起用し続けることを批判した。