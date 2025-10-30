安倍昭恵さん、トランプ大統領に「もうひとつのプレゼント」　安倍元首相と笑顔で...「これは嬉しい」「泣くわ」

故安倍晋三元首相の妻・安倍昭恵さんが、2025年10月30日にXを更新。トランプ大統領に渡したというプレゼントを公開した。

「Donald ＆ Shinzo Eternal friendship」

昭恵さんをめぐっては、大統領特別補佐官のマーゴ・マーティン氏が10月28日、Xでトランプ大統領と面会したことを報告。「彼女が制作した美しいアート作品を贈られた」と交流を明かした。

昭恵さんもこの投稿を引用し、トランプ大統領との2ショットとともに「トランプ大統領とお会いしました。主人のことを今も大切に思ってくださり、私にも温かいお言葉をかけていただきました。お忙しい中、ありがとうございました」と報告していた。

そして30日、「トランプ大統領にプレゼントしたもうひとつのプレゼント」と投稿。安倍元首相とトランプ大統領が笑顔で握手を交わす似顔絵と、「Donald & Shinzo Eternal friendship」と刻印されたタンブラーや、トランプ大統領が24年7月に銃撃を受けた際、ガッツポーズした様子をデザインしたグラスの写真を公開した。

Xユーザーからは「これは絶対嬉しい。とても大事な友人と描かれて、一緒に飲んでるみたいな気持ちになれそうです。あ、泣きそう...」「トランプ氏に対する敬意と親しみを感じる、とても素敵なプレゼントですね！」「トランプ大統領、きっと宝物になさると思います」「こんなん貰ったら泣くわ 嬉しかったやろね...」などのコメントが寄せられている。