「何この神構図」　トランプ大統領、星条旗カラーの東京タワーと...「ベストショットすぎる」

ジョージ・グラス駐日米国大使が、2025年10月29日に公式Xで、星条旗カラーにライトアップされた東京タワーと一緒に写るトランプ米大統領の写真を公開した。これに、「めっちゃいい写真」「何この神構図」といった反響が寄せられている。

「まさに偉大なリーダーを象徴する印象的な光景でした」

トランプ大統領は27日に来日し、28日に高市早苗首相と会談したのち、米軍横須賀基地を訪れた。グラス大使のXによると、投稿された写真は28日夜に横須賀海軍基地から専用ヘリ「マリーンワン」に搭乗した際のものだという。「その際に、赤・白・青にライトアップされた東京タワーのすぐそばを通過しました」と説明している。

写真には、ヘリの中でUSAのロゴが入ったキャップを被ったトランプ大統領が写っている。その横にある窓からは、東京の夜景と、星条旗カラーにライトアップされた東京タワーが見える。

グラス大使は、「まさに偉大なリーダーを象徴する印象的な光景でした。トランプ大統領、ありがとうございます。素晴らしい訪問となりました！」とコメントしている。

この写真には、「ベストショットすぎる」「めっちゃいい写真だーっ」「何この神構図 東京タワー星条旗にした甲斐があったね」といった声が寄せられている。