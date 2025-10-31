予期せぬ移住がきっかけで...理想の転職を30代で実現　ポイントは「価値観」と「やりたいこと」の両立【専門家が解説】

「正直、今の仕事に不満はないけれど、このままでいいのかな」

「やってみたい仕事に挑戦したい気持ちはあるけれど、何から始めたらいいのかわからない」

そんなふうに、キャリアの岐路に立ってモヤモヤしている20代、30代のビジネスパーソンは少なくないでしょう。特に、長年勤めた会社に愛着や働きやすさを感じているからこそ、「転職」という選択肢が重く感じることもあるかもしれません。

しかし、一歩踏み出すことで自分の可能性を知り、納得のいくキャリア選択につながることがあります。

リクルートエージェントでキャリアアドバイザーをつとめる進藤聡が解説します。

新卒入社の会社から、憧れを抱いていた建築の道へ

30代前半のAさんは、家庭の事情で関西への移住が決まり、年収をキープしつつも、長年の目標だった設計職へのキャリアチェンジを実現することに成功しました。

もともとAさんが新卒で入社したのは、地域密着型のハウスメーカーの施工管理職でした。

建築の道を選んだのは、「将来的に自分の家を自分で設計できたら格好いいかな」という漠然とした憧れから。明確な夢や目標があったわけではありませんでしたが、大学で建築を専攻するうちに、知識がつながり、徐々に建築への面白さを感じるようになったといいます。

最初の就職活動では、設計から施工まで一貫して管理できる会社であれば、総合的なスキルアップにつながるのではないかと考え、ハウスメーカーを選択。地域密着の経営で、地域の風土や文化などを十分に理解した上で提案を行い、顧客に寄り添う姿勢が入社の決め手になりました。

もっとも、「いつかは設計の仕事をしたい」という思いを抱きながらも、まずは現場で家がどのようにつくられるかを知れれば経験になるのではないと考え、キャリアのスタートは施工管理を選びました。

施工管理の仕事は、人対人のコミュニケーションを求められるケースが多く、思うように上手くいかないと感じることもあったそうです。しかし、新卒で入社した会社には人柄のよい社員が多く、人間関係のよさからくる働きやすさを感じていました。その安定した環境のおかげで、長年、転職しようとは考えていませんでした。