ドジャース・フリーマンの元モデル美人妻、異次元の脚の長さ神スタイル　金髪三つ編みの女神にドキっ

大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属するフレディ・フリーマン選手（36）の妻で、元モデルのチェルシーさんが2025年10月31日、自身のインスタグラムを更新。子どもたちとワールドシリーズを応援する姿を披露した。

夫の背番号「5」入りのユニフォーム風シャツで

チェルシーさんは、「World Series with my mini Freddie's」とメッセージを添え、ドジャース本拠地にあるらしきハロウィン仕様の背景に、子供たち3人とチェルシーさんが笑顔で写ったショットを含む5枚を投稿した。

インスタグラムに投稿された写真では、チェルシーさんは夫・フリーマン選手の背番号「5」入りのユニフォーム風デザインのシャツを着用し、黒いパンツを着用。襟元がはだけた着こなしで、腰に手を当ててポーズをとり、すらりとしたスタイルのよさがうかがえる。

5枚目の写真はバックショットで、チェルシーさんの髪型が三つ編みになっていて、フリーマン選手の背番号「5」をのぞかせていた。

日本時間28日のワールドシリーズ第3戦は、延長18回、フリーマン選手の劇的サヨナラホームランで決着。6-5でドジャースがブルージェイズを下した。11月1日、運命の第6戦を迎える。