満員電車に鳴り響く大音量スマホに地獄の苦しみ　誰も声を上げられない「沈黙の車内」

公共の場でのマナー意識が問われている。混雑した電車内も例外ではない。電車内での通話や動画再生、リュックの扱い――。

誰もが少しずつ我慢を重ねる中で、他人への配慮が薄れる光景が増えているようだ。特に、朝の通勤電車という限られた空間では、そのわずかな「乱れ」が空気全体を変えてしまうこともある。

東京都内で会社員として働く佐藤琴美さん（仮名・20代）は、ある朝、山手線で忘れられない光景を目撃した。

声をかけた女性に信じられない言葉を吐き捨て

「かなり混み合っていて、ドア付近に立つのが精一杯でした。その時、50代くらいのサラリーマンが無理やり乗り込んできたんです」

その男性は乗車した途端、スマートフォンで動画を大音量で再生し始めた。イヤホンを使用せず、ニュース番組の音声を堂々と流し続けたという。

「ただでさえ息苦しいのに、その音が電車内全体に響いて本当に気まずかったです。みんな顔をしかめていましたけど、誰も何も言えませんでした」

ところが――。数分後、隣にいた女性が勇気を出して声をかけた。

「すみません、音がちょっと......」

すると、男性は眉をひそめ、信じられない言葉を吐き捨てた。

「うるさいと思うなら、お前が降りればいいだろ！」

その瞬間、車内の空気は凍りついた。