ドジャース山本由伸、優勝トロフィー抱きしめ目を閉じ...歓喜の機内ショット　大谷翔平＆佐々木朗希も笑顔で

ロサンゼルス・ドジャースが、2025年11月3日（日本時間）にインスタグラムを更新。ワールドシリーズ制覇を成し遂げたドジャースの選手たちが、飛行機内で優勝トロフィーをもつ歓喜の写真を公開。MVPに輝いた山本由伸投手（27）、大谷翔平選手（31）、佐々木朗希投手（24）の姿もある。

ロサンゼルスへ

ドジャースとブルージェイズによるワールドシリーズは、日本時間11月2日の第7戦で、11回までもつれた激闘の末、ドジャースが5-4で劇的勝利。9回途中から登板した山本投手が優勝投手となり、MVPに輝いた。ドジャースはワールドシリーズ2連覇となった。

球団公式インスタグラムは、「LET'S GO HOME, CHAMPS」とコメントを添えて、ホームのロサンゼルスへと向かう機内での写真を公開した。

インスタグラムに投稿された写真では、山本投手はヘッドホンを耳に当てたサングラス姿で、優勝トロフィーを抱きしめ、眠っているかのようなショットで喜びを噛みしめているようだ。大谷選手は、優勝トロフィーを両手でがっちりと抱え、笑顔をみせていた。佐々木投手は、機内の通路で、両手で優勝トロフィーを持ち、白い歯をこぼしていた。

この投稿には、「胸が熱くなりました」「ドジャース最高」「最強のチーム」「みんないい笑顔」「おめでとうございます」といったコメントが寄せられていた。