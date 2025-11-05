J-CAST ニュース

煽り全開の人気ラッパー・ドレイクに大谷翔平が「煽り返し」？　意味深BGMに歓声「皮肉な選曲サイコー」

2025.11.05 11:30
スポーツ班
建築予定地やご希望の地域の工務店へ一括無料資料請求

   ワールドシリーズ連覇を果たしたMLB・ドジャースの大谷翔平選手が2025年11月4日、優勝パレードの様子をインスタグラムで公開した。

   SNSでは、大谷選手が投稿に添えたBGMの選曲に注目が集まっている。

  • 大谷翔平選手のインスタグラムの投稿（＠shoheiohtani）。BGMが意味深だと話題だ
    大谷翔平選手のインスタグラムの投稿（＠shoheiohtani）。BGMが意味深だと話題だ
  • ドレイクのインスタグラム（＠champagnepapi）より
    ドレイクのインスタグラム（＠champagnepapi）より
  • 大谷翔平選手のインスタグラムの投稿（＠shoheiohtani）。BGMが意味深だと話題だ
  • ドレイクのインスタグラム（＠champagnepapi）より

「イェサベージはもうベンチに向かってるぜ、ボス笑」

   7試合にわたるブルージェイズとの激闘を制したドジャース。優勝決定戦の第7試合も延長11回の熱闘で世界中の野球ファンを沸かせた。

   ワールドシリーズ中、にわかに注目を集めていたのがブルージェイズの本拠地、カナダ・トロント出身の人気ラッパー・ドレイクによる「煽り投稿」だった。

   Spotifyの総再生回数世界1位を誇るなど、世界的な人気を集めるドレイクは、現在もトロントの高級住宅街で暮らしている。NBAのトロント・ラプターズの熱狂的なファンでもあり、地元のスポーツチームを応援していることでも知られる。

   ドレイクはワールドシリーズでもSNSを通じてブルージェイズを応援する様子を発信しており、対戦相手のドジャース主砲、大谷選手を煽る投稿を続けていた。

   10月29日（日本時間30日）に行われた第5戦でブルージェイズが勝利すると、ドレイクはインスタグラムのストーリーズに大谷選手の写真を投稿。「ONE MORE!!!!!!!（もう一勝！）」と連勝を願った。

   続く投稿では、大谷選手が体勢を崩し膝をつく中、空振りをとったブルージェイズのトレイ・イェサベージ投手がベンチに戻ろうとする姿を添え、「Savage already otw to the dugout boss lol（イェサベージはもうベンチに向かってるぜ、ボス笑）」と煽っていた。

   過激な投稿に、ブルージェイズファンを含めた野球ファンからは賛否の声が上がっていた。

「野球でもSNSでも黙らせる大谷さすがだよ」
続きを読む
1 2
全文表示
ケンドリック・ラマー
ドレイク
大谷翔平
姉妹サイト