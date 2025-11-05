【大リーグ】今オフFAキム・ハソン、「夢の1億ドル見えた」 韓国メディア「大型契約」期待...「最高の遊撃手」と評価される可能性

韓国メディア「スターニュース」（ウェブ版）が2025年11月4日、今シーズン大リーグのアトランタ・ブレーブスでプレーした韓国出身キム・ハソン内野手（30）の特集記事を組み、1億ドルの大型契約に期待を寄せた。

今季は48試合に出場して打率.234、5本塁打、17打点

キムは、20年オフに、韓国プロ野球（KBO）リーグのキウム・ヒーローズからポスティングシステムを利用してサンディエゴ・パドレスに入団。23年には、アジア出身内野手として初となるゴールドグラブ賞（ユーティリティ部門）に輝いた。

25年2月にタンパベイ・レイズと2年総額2900万ドル（約42億円）の契約を結んだ。今シーズンは、24年に負傷した右肩の影響で出遅れ、7月4日に大リーグに復帰。そして、9月1日にウェーバーにかけられブレーブスに移籍した。

今シーズン、レイズとブレーブスの2球団でプレーし、計48試合に出場して打率.234、5本塁打、17打点を記録した。

韓国メディアによると、キムは来シーズン、1600万ドル（約24億円）の契約を残しているが、契約に盛り込まれているオプトアウト権（複数年契約の途中で選手が契約を見直したり破棄したりできる権利）を行使したようだ。