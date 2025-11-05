韓国元セーブ王が来季も米国挑戦、2年間で大リーグ昇格なし...大谷翔平への「故意死球」示唆で波紋の過去も

韓国メディア「OSEN」（ウェブ版）が2025年11月4日、大リーグの特集記事を組み、韓国プロ野球（KBO）リーグの元セーブ王、コ・ウソク投手（27）が来シーズンも大リーグに挑戦することを報じた。

2年総額450万ドル契約も大リーグ昇格なし

コは、23年オフにポスティングシステムを利用してKBOリーグのLGツインズからサンディエゴ・パドレスに移籍した。韓国メディアによると、2年総額450万ドル（約6億3000万円）で契約したという。

渡米1年目の24年は、オープン戦で結果を残せず、開幕ロースター（出場選手登録枠）から外れた。マイナーでスタート切るも、ここでも結果を残せず、5月に交換トレードでマイアミ・マーリンズに移籍した。

マーリンズでは25年6月中旬までプレーしたが、1度も大リーグに昇格することはなかった。6月23日にデトロイト・タイガースとマイナー契約を結び、25年はマイナー暮らしが続き、大リーグに昇格することなくシーズンを終えた。

渡米2年目のシーズンを終え、来シーズンも米国で挑戦を続けるか、それとも古巣LGツインズに復帰するか。コの去就に注目が集まったが、「OSEN」によると、来シーズンも大リーグ昇格を目指してマイナーリーグでプレーするという。