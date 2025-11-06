J-CAST ニュース

中川翔子「すこしずつバタバタを楽しめてます」　双子出産から1か月...驚きのハプニングも

2025.11.06 13:44
エンタメ班
   タレント・中川翔子さんが2025年11月5日、生後1か月を過ぎた息子たちの近影をインスタグラムで公開し、「一カ月でこんなに色々成長するんだなぁ、、！」と感慨にふけった。

   2人あわせて体重5キロ以上の双子男児を9月30日に出産していた。

  中川翔子さんのインスタグラム（＠shoko55mmts）より
「ニコニコ笑顔をしたり　顔をじーっとみつめたり」

   中川さんはインスタで、母子で向かい合っている場面や笑顔の子の写真などを公開した。投稿文では「今日は初めて　タミータイムに挑戦！首すわりにむかって、筋肉がつくみたい」とし、保育士に教わりながら双子のうつ伏せ練習を行ったと報告。続けて、

「ちょっと顔を自分であげようとしてて成長を感じて　嬉しいけど不思議な気持ち！おじいちゃんにニコニコ笑顔をしたり　顔をじーっとみつめたり　一カ月でこんなに色々成長するんだなぁ、、！みなさんお子さんの成長を感じて嬉しかった瞬間どんなときでしたか？」

と近況を伝えた。

   「みんなの優しさで一日ずつを積み重ねています　不安と痛みで大変だった一カ月をすぎて　すこしずつ　バタバタを楽しめてます」とし、「おしっこ浴びたけど！！！かわいい」とハプニングも明かしている。

   投稿のコメント欄には、「笑ってる～可愛い～」「表情が出てくると嬉しかったな」「いつみても、可愛い　それに尽きる」「ムチムチになってきましたね　お顔が見えなくても可愛い」「幸せそうなしょうこさんを見るのも嬉しくなります」といった声が寄せられている。

