J-CAST ニュース

テレビ朝日の廊下を毎朝歩き回る玉川徹　黒のスウェット上下にマスク姿...羽鳥アナは「外でウォーキング」促す

2025.11.06 14:36
リサーチ班
   テレビ朝日系情報ワイド「羽鳥慎一モーニングショー」は、2025年11月6日放送で、晩秋から冬にかけて多い「3大ぎっくり」を取り上げた。3大ぎっくりとは、腰ぎっくり、背中ぎっくり、膝ぎっくりで、体が寒さにまだ慣れていないために起こるという。

  • 寒冷順化には屋外で15分程度の軽いウォーキングが効果的
  • 玉川徹さん（羽鳥慎一モーニングショー公式サイトより）
「寒冷順化」がぎっくりを防ぐ

   予防は「寒冷順化」。夏の暑さに慣れるための暑熱順化の逆で、体や筋肉を冬モードにチェンジすることで動きがスムーズになり、ぎっくりを防ぐ。

   ゲスト解説の整形外科専門医の福田誠氏（スマートクリニック代表）は、寒冷順化に効果があるのは「外出して軽いウォーキングを15分程度、週2、3回」とアドバイスする。司会の羽鳥慎一アナが「玉川さんはウォーキングしてますよね」と、レギュラーコメンテーターの玉川徹さん（ジャーナリスト）に振る。

   すると、黒のスウェットの上下にマスク姿の玉川さんが、大きく腕を振りながら早足で歩く映像が流れた。「モーニングショー放送前に社内をウォーキングする玉川徹」というテロップも重なる。玉川さんは毎早朝、テレビ朝日の廊下をぐるぐる歩き回っているのだ。いささか異様な光景だが、「健康オタク」を自負する玉川さんが気にしている様子はない。

「外の空気を肺に取り込む」のが効果
寒冷順化
玉川徹
羽鳥慎一モーニングショー
