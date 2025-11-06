J-CAST ニュース

高市首相「サナエノミクス」の本質を経済政策ブレーンが明かす　「それがなかったら日本は衰退するだけ」

2025.11.06 17:30
リサーチ班
   高市早苗首相が提唱する「責任ある積極財政」、サナエノミクスが注目を浴びているが、2025年11月6日放送の情報番組「サン！シャイン」（フジテレビ系）に元内閣官房参与を務め、高市政権の経済政策ブレーンとされる本田悦朗さんが出演、新規国債発行も大丈夫だと説明した。

  • 高市早苗首相（2025年10月撮影）
  • 谷原章介さんスタッフのインスタグラム（＠tanihara_staff）より
  • 高市早苗首相（2025年10月撮影）
「責任ある積極財政」は政治の世界では革命的

   本田さんは高市首相が首相に就任する前は食事や勉強会などでよく顔をあわせていたが「総理は大変忙しくて最近は会えない。今はもっぱらメールでのやりとりで私の考え方を伝えたりしている」という。

   本田さんによると、「責任ある積極財政」は学者やエコノミストの世界では当たり前だったが政治の世界では革命的な考え方だという。従来の財務省のとらえ方とは別に「健全財政」の意味が変わったことを強調する。さらに、高市首相が「大胆な金融緩和」「機動的な財政出動」といったアベノミクスを継承し、「大胆な成長投資」を重点政策として新たに加え、「AI・半導体」「量子」「デジタル」「資源」「バイオ」など17分野で官民が協力して重点的に投資していく方針を打ち出していることを説明した。

   本田さんは「サナエノミクスの本質は長期的な経済成長。それがなかったら日本は残念ながら衰退するだけ」と話した。

財政の持続性「バランスはきちんと考えることですね」
