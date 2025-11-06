「女子高生コンクリ詰め殺人」被害者写真を背景に使用　インドネシア人YouTuberが動画削除、謝罪

1000万人以上のチャンネル登録者がいるインドネシア人のユーチューバー女性が、1989年に発覚した女子高生コンクリート詰め殺人の被害者写真を壁に貼って動画を配信し、不謹慎ではないかと批判が相次いだ。

この女性は、動画を削除したうえで、X上で「深く反省いたしました」などと謝罪した。なぜ遺族の感情を損ねかねないことをしたのかと、疑問がくすぶっている。

「ハロウィンの飾りじゃない」と一部の指摘を否定

男性7人組K-POPグループ「NCT DREAM」のメンバーらに囲まれているのは、司会役のネッシー・ジャッジ（Nessie Judge）さんだ。

この動画は、ジャッジさんが8年前に始めたコーナー「NERORR」の企画として、2025年11月2日に自らのチャンネル内で配信された。NERORRは、ホラーなどをテーマにしている。

ジャッジさんとメンバーらは、ソファに腰かけて和やかに座談を繰り広げる。壁には、テーマに合わせたとみられる写真がいくつか貼られている。左側の壁に、高校の制服を着た若い女性の写真が見えた。目には、何らかの配慮をしたためか、黒い線が入れられていた。

とはいえ、この写真は、女子高生コンクリ詰め殺人事件の被害者とすぐに特定され、批判が相次ぐ炎上状態になった。

これに対し、ジャッジさんは3日、X上で英語の釈明を出し、「これはハロウィンの飾りじゃない」と一部の指摘を否定した。「NERROR の4つのセグメントへのオマージュだ」という。

ジャッジさんは数年前、この事件について、「絶対に取り上げないし、将来も取り上げない」と明言していたという。しかし、セグメントの1つで「史上最もリクエストの多かったもの」だったと明かし、「だから、ついに彼女を取り上げることにした」と説明した。

「私たちは、この事件について一度も話し合ったことはありませんが、この事件は非常に重要であり、責任ある人々を思い出し、糾弾し続けるべきだと考えています」として、被害者の名前を挙げて、「安らかな眠りと正義を」と追悼した。