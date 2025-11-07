J-CAST ニュース

ドジャース・グラスノー、ヘソ出しコーデの美女婚約者と喜び...美男美女2ショ炸裂　優勝パレードで

2025.11.07 19:30
スポーツ班
   大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属するタイラー・グラスノー投手（32）の婚約者のメーガンさんが2025年11月6日、自身のインスタグラムを更新。ロサンゼルスで行われた優勝パレード中での仲睦まじい様子を披露した。

  • ドジャースの公式のインスタグラム（＠dodgers）より
    ドジャースの公式のインスタグラム（＠dodgers）より
「LA... LOVE YOU 2TIME」

   ドジャースは日本時間2日、カナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦を5-4で制し、ワールドシリーズ2連覇を達成した。

   優勝パレードに参加したメーガンさんは、インスタグラムで「LA... LOVE YOU 2TIME」とし、バスの上で撮影した笑顔のグラスノー投手との2ショットや、祝福の紙吹雪の中のメーガンさんの様子を投稿した。

   インスタグラムに投稿された写真のうち1枚目は、グラスノー投手とメーガンさんの2ショットで絵になる1枚。メーガンさんはサングラスをかけ、へそ出しの白いミニ丈Tシャツにデニムを合わせたコーデだ。

   グラスノー投手はサングラスをかけ、優勝記念の黒いキャップを後ろ向きにかぶり、記念Tシャツにグリーンのボトムをあわせている。メーガンさんがグラスノー投手の肩に手を回し、ぴったりと身を寄せ合っている。

   4枚目では、ドジャースタジアムのグラウンドに置かれたトロフィーとともに、喜びのショットを披露した。

