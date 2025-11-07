ドジャース・グラスノー、ヘソ出しコーデの美女婚約者と喜び...美男美女2ショ炸裂　優勝パレードで

大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属するタイラー・グラスノー投手（32）の婚約者のメーガンさんが2025年11月6日、自身のインスタグラムを更新。ロサンゼルスで行われた優勝パレード中での仲睦まじい様子を披露した。

「LA... LOVE YOU 2TIME」

ドジャースは日本時間2日、カナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦を5-4で制し、ワールドシリーズ2連覇を達成した。

優勝パレードに参加したメーガンさんは、インスタグラムで「LA... LOVE YOU 2TIME」とし、バスの上で撮影した笑顔のグラスノー投手との2ショットや、祝福の紙吹雪の中のメーガンさんの様子を投稿した。

インスタグラムに投稿された写真のうち1枚目は、グラスノー投手とメーガンさんの2ショットで絵になる1枚。メーガンさんはサングラスをかけ、へそ出しの白いミニ丈Tシャツにデニムを合わせたコーデだ。

グラスノー投手はサングラスをかけ、優勝記念の黒いキャップを後ろ向きにかぶり、記念Tシャツにグリーンのボトムをあわせている。メーガンさんがグラスノー投手の肩に手を回し、ぴったりと身を寄せ合っている。

4枚目では、ドジャースタジアムのグラウンドに置かれたトロフィーとともに、喜びのショットを披露した。