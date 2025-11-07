J-CAST ニュース

「憲法改正に反対」、ごみ清掃芸人・マシンガンズ滝沢が異例の表明　相方は異論、「これ系の発言」に反対

2025.11.07 12:15
   「ごみ清掃芸人」としても活動するお笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが2025年11月6日、憲法改正に関する持論をXに投稿し反響が広がっている。

  • マシンガンズ・滝沢秀一さん
  • マシンガンズの中でも「これ系」の発言への考え方はさまざまだ
「僕は高市さん派ではないですが......」

   お笑い芸人として活動する傍ら、現役のごみ清掃員としても働いている滝沢さん。SNSではごみの分別方法や豆知識などの情報を発信している。

   23年より開催されている結成16年以上の漫才師によるお笑いコンテスト「THE SECOND ～漫才トーナメント～」では、23年・25年大会でグランプリファイナルに出場。23年度は準優勝という成績を残している。

   滝沢さんは6日、産経新聞による「憲法改正の国民投票『少しでも早く』高市首相『環境作りに全力で取り組む』衆院代表質問」との記事を引用し、「マシンガンズ滝沢は憲法改正に反対の立場を取ります」と投稿した。

   憲法改正に反対する具体的な理由については明らかにしていないが、のちの投稿では共同通信による「馬車馬『国民には強いないで』 － 高市氏発言が波紋」との記事にも反応。

   「僕は高市さん派ではないですが、さすがにこの書き方は可哀想」とし、「テレビや他の有名報道を見ていても同じような書き方なのですが、なんでなんでしょう？　高市さんはやらなきゃいけないことがあるのだから、ここで立ち止まらせないでほしい」とつづった。

「俺は滝沢がこれ系の発言する事に反対します」
