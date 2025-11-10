「てめぇだよ！」優先席で通話の女性客に大声で怒鳴る　JR山手線で男性客が非常停止ボタン、「すごい迷惑...」

東京都内のJR山手線の電車内で、携帯電話をかけ続ける年配女性客に対して年配男性客が大声で怒鳴る様子を撮った動画がXで投稿され、話題になっている。

男性客は、このトラブルで車内の非常停止ボタンを押したという。一部始終を目撃した乗客に取材して、当時の状況について話を聞いた。

「着いたら、『警察呼べ』って車掌に言ってやる」

車内の優先席から立ち上がり、白髪の年配男性客がムッとした表情で、向かい側に座った年配女性客をにらんでいる。

その間に、トラブルの仲裁に入った中年男性客がおり、「ちょっと落ち着いて」と男性客をなだめる。女性客は、携帯電話を持って通話を続けており、「大丈夫です、本当に...」と話す声が聞こえた。

年配男性客は、「うん？」と大声を出すと、仲裁した客が女性客に呼びかける。

「あの、今ちょっと携帯だけいったん切ってもらえません？すいません、ね？」

しかし、女性客は、「目白の次の駅だから...」と通話を続ける。すると、年配男性客が大声を上げて怒鳴り始めた。

「見せないけど、てめぇだよ！ 今」

「着いたら、『警察呼べ』って車掌に言ってやる」

向かい側の女性客を指差し、怒りが収まらない様子だ。

すると、緊急停車したのか、車内でアナウンスが流れた。

「急停車し、申し訳ありません。いったん目白駅まで運転を再開いたします」

女性客は、「大丈夫だと思うんですけど。はい、はい」などと通話を続け、仲裁に入った客が再び「すみませんけれど、携帯は使わないように...」と女性客に話しかけているところで、動画が終わっている。

この動画は、30秒ほどあり、トラブルを目撃した乗客が2025年11月5日夜にXで投稿した。新宿駅方向へ向かう内回りの電車内で起きたといい、「電車止まってすごい迷惑...」と漏らしていた。

居合わせてX上で状況を報告した乗客2人は、J-CASTニュースの取材に応じた。