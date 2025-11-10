村上宗隆は「ドジャース・マンシーより上」、元NPB監督断言「スローイングはお墨付き」...米メディア「争奪戦」予想

プロ野球楽天の元監督で野球解説者のデーブ大久保氏（58）が、2025年11月6日にユーチューブを更新し、今オフ大リーグに挑戦する村上宗隆内野手（ヤクルト、25）を独自分析し、ロサンゼルス・ドジャースのマックス・マンシー内野手（35）よりも優れていると指摘した。

「ドジャースの日本人の評価はすごい」

ヤクルトは8日、村上の大リーグ移籍のため、ポスティングシステムの申請を行ったと発表した。

スポーツ紙によると、交渉期間は米東部時間12月22日17時（日本時間同23日午前7時）までとなっている。

日本の本塁打王に多くの米メディアが注目しており、連日、村上の特集記事が組まれている。米メディアによると、複数の米大リーグ球団が村上に興味を示しており、争奪戦勃発は必至だという。

現役時代、米国でプレーした経験を持つ大久保氏は、村上の大リーグ挑戦について「1番大事なのは何なのか。村上選手が、試合にどれだけ出場できて、どれだけ結果を残せるのかということ」とし、移籍先の候補にドジャースを挙げた。

「ドジャースに絞って言うと、ドジャースの日本人の評価はすごい」と切り出し、「村上選手が長年やったのがサード。村上選手があと、どのポジションできますか？ファースト、レフトです。センターとライトのポジションは、どうしても特別なポジションになるので、村上選手の今までの野球スタイルだと、まずセンターはない。ライトはどうかな。1番はレフト」と分析した。

今シーズン、サードを主に任されたのがマンシーだ。レギュラーシーズンは100試合に出場し、打率.243、19本塁打、67打点。出塁率と長打率を合わせたOPSは.846だった。

35歳のベテランは、ワールドシリーズで持ち前の勝負強さを発揮。第2戦と第7戦にそれぞれ本塁打を放ち、第7戦では2点ビハインドの8回に貴重なソロ本塁打。チームの劇的な逆転勝利に大きく貢献した。