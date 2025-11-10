「バシッ！」居酒屋の自動ドアを蹴って破壊→動画拡散、一体何のために？　川崎署が男を現行犯逮捕

神奈川県川崎市内のJR川崎駅前近くの居酒屋で、男が店の自動ドアのガラスを蹴って破壊し、店内に入る様子を撮った動画がXで投稿され、関心を集めている。

関係者からの110番通報を受け、県警の川崎署がこの男を器物損壊の現行犯で逮捕したことが分かった。一体何の目的でこんなことをしたのだろうか。

「痛い、痛い。やってる、やってる、やってるわ...」

グレーの上着を着た男が、居酒屋の前に立ち、「エーイ、エーイ」などと叫んでいる。男は、マスクをあごにかけていた。

この居酒屋は、駅前の繁華街「川崎銀柳街」の通りにあり、通行人も多かった。男はその後、足で自動ドアのガラスを蹴ったらしく、「バシッ！」と大きな音が周辺に響いた。

通行人が一斉に振り向き、動画を撮っていた通行人の男性らが、「アー！ アー！」と驚く声を上げる。

「あー、ヤバい」と指摘するが、男は、しゃがんでガラスを右手で破り始めた。

「痛い、痛い。やってる、やってる、やってるわ......」

男のケガが気になるように通行人の男性がつぶやくと、男は、ガラスを割りながら、店内に入った。

この店は、地下1階にあり、男は、誰かを指差しながら、何か叫んでいる。通行人は、驚いてスマホでその様子を撮影していた。

「オラー！」

男は、こう叫びながら、誰かと言い合いしている様子の場面で、動画が終わっていた。

この30秒弱の動画は、2025年11月8日にXで投稿された。

動画は、1000万回以上再生され、何があったのかと波紋が広がっている。

リプライの中には、目撃者だという人による書き込みもあった。それによると、7日に発生して、自ら警察から約4時間の聴取を受けたという。県警の警察官が店の前に集まる様子を撮った写真も投稿していた。