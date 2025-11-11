ドジャース戦力補強、大谷翔平の入団理由に沿えば「ポイントは決まっている」...識者が候補に挙げる日本人投手

プロ野球日本ハム、ダイエーで投手としてプレーした野球解説者の武田一浩氏（60）が、2025年11月9日にユーチューブを更新し、大リーグのロサンゼルス・ドジャースの補強ポイントを独自分析した。

「補強ポイントは先発ピッチャー1人と、サード、外野、中継ぎ」

ドジャースは今シーズン、ナ・リーグ西地区優勝を果たした。ポストシーズンでは各シリーズを勝ち上がり、ワールドシリーズ（WS）ではトロント・ブルージェイズを4勝3敗で下し、WS2連覇を飾った。

二刀流の大谷翔平選手（31）をはじめとするスーパースターが集うドジャース。来シーズンは、00年ニューヨーク・ヤンキース以来のWS3連覇を目指す。

今オフ、最強軍団はいかなる戦力補強を行うのか。NHK大リーグ中継で解説を務める武田氏は、「大谷が（ドジャースに）入った理由は、『毎年優勝ができるように』ということ。そういうのに沿っていくと、補強ポイントは決まっている」とし、自身の見解を示した。

「外野、サード、中継ぎ、抑え。ここが1番大事なわけで、先発の（クレイトン）カーショーが（今季限りで引退して）いないので、もうひとり誰かとなる。補強ポイントは先発ピッチャー1人と、サード、外野、中継ぎ」

武田氏は、シカゴ・カブスからフリーエージェント（FA）となった今永昇太投手（32）について「ドジャースの可能性はある」とし、こう続けた。