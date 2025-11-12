体重160キロYouTuber「ファスティング」ダイエット挑戦　焼肉もケンタッキーも楽しむ...驚きの結果に

チャンネル登録者数57万超の人気YouTuber、MARIMO。（マリモ。）さんが、ダイエットの様子をYouTubeで報告している。

「1週間魚だけダイエット」も

MARIMO。さんはYouTubeで、たびたびダイエットとリバウンドの様子を公開している。

23年1月には、体重142キロから2年間で64キロまで減量した動画を公開したが、24年6月には132キロまでリバウンドしたと告白。同年10月、3か月間で115.7キロまで減量したと報告した。しかし25年7月、またリバウンドしたとして、149.2キロという体重を公開していた。

10月27日には、約2か月ぶりにYouTubeを更新。体重が158.2キロと「今のところの人生最高体重」を記録し、ダイエットを宣言していた。

そして10月29日、「1週間魚だけダイエット生活」の動画を公開。開始前の体重159.2キロ、体脂肪率48.4％から、どれだけ痩せられるかに挑戦した。

1日3食摂るということで、生活リズムを正すところからスタートしたMARIMO。さん。さんまやサーモン、ししゃもなどを、焼いたり刺身で食べたりと、さまざまな方法で食べていった。

魚のみを食べる生活ということで、「ご飯欲しい～」「ご飯食べたら怒る？」と声を上げる場面もあったが、最終日には飲食店の刺身の盛り合わせに大満足の様子だった。

「1週間魚生活」を終えた後の体重は154.2キロと5キロ減。体脂肪率も47％と減少する結果となった。

MARIMO。さんは「10キロ以上痩せたかなと思ったんだけど、さすがになめすぎか」と悔しそうにしつつ、「素晴らしい。ありがとうございます、お魚さん」と笑顔を見せた。

10月30日には、1週間ファスティングに挑戦するという動画を公開。食事をスムージーやおかゆ、スープに置き換えるタイミングが決められていて、他の食事は自由という内容だった。

開始前の体重は156.4キロ、体脂肪率は47.7 ％。置き換え食以外は焼肉やファストフード 、ケンタッキーなどを楽しんだ。

1週間後の体重は152.4キロ、体脂肪率は46.5％と、こちらも減量成功という結果に。MARIMO。さんは「ええやんええやん」とご満悦の様子だった。