J-CAST ニュース

大谷翔平＆真美子さん、ぴったり顔寄せラブラブ...フリーマン夫妻と貴重4ショット　球団カメラマンが激写

2025.11.12 19:30
スポーツ班
全国の工務店を掲載し、最も多くの地域密着型工務店を紹介しています

   ロサンゼルス・ドジャースの専属カメラマン、ジョン・スーフーさんが2025年11月11日（日本時間）、自身のインスタグラムを更新。ロサンゼルスで行われた優勝パレード中の歓喜の写真を公開。大谷翔平選手と妻・真美子さんが寄り添うショットも披露した。

  • ドジャースの公式のインスタグラム（＠dodgers）より
    ドジャースの公式のインスタグラム（＠dodgers）より
  • ジョン・スーフーさんのインスタグラム（＠jon.soohoo）より
    ジョン・スーフーさんのインスタグラム（＠jon.soohoo）より
  • ドジャースの公式のインスタグラム（＠dodgers）より
  • ジョン・スーフーさんのインスタグラム（＠jon.soohoo）より

「Best Fans Ever！」

   ドジャースは日本時間2日、カナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦を5-4で制し、ワールドシリーズ2連覇を達成した。

   優勝パレードに参加したドジャースの選手たちや周囲の様子を、スーフーさんのカメラがとらえていた。この日は「The SooHoo Scrapbook "YOUR Parade" Best Fans Ever!」とコメントを添えて、スライドショー形式で多数の写真を投稿した。

   そのなかには、顔を寄せ合う大谷翔平選手と妻・真美子さん、そしてフレディ・フリーマン選手と妻・チェルシーさんとの貴重な4ショットもおさめられている。

   インスタグラムに投稿された写真では、優勝記念のTシャツ姿の大谷選手が、ドジャースのスタジャンと優勝記念Tシャツコーデの真美子さんのほうに体を近づけ、ぴったりと顔を寄せ合っている。その隣にはフリーマン選手と妻・チェルシーさんが並び、笑顔をみせていた。

   この投稿には、「素敵な写真ばかり」「歓声が想像できます」「素晴らしいショット！」といったコメントが寄せられていた。

ドジャース
ドジャース美人
フレディ・フリーマン
大谷翔平
真美子夫人
姉妹サイト