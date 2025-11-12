中国総領事・斬首投稿問題で与野党から厳しい声　「ペルソナ・ノン・グラータ」言及続々

高市早苗首相による台湾有事をめぐる国会答弁について脅迫とも取れる発言を行い、後に削除していた中国の薛剣（せつけん）駐大阪総領事をめぐり、与野党から厳しい声が相次いでいる。

「先日の日中首脳会談や日中関係を毀損する行為」

薛氏の投稿は、朝日新聞デジタルによる「高市首相、台湾有事『存立危機事態になりうる』 武力攻撃の発生時」の見出しを引用し、「勝手に突っ込んできたその汚い首は一瞬の躊躇もなく斬ってやるしかない。覚悟が出来ているのか」とし、怒り顔の絵文字を添えていた。

薛氏は9日夕方までに投稿を削除した一方で、「中国内政への干渉、国家主権の損害、台湾両岸統一の妨害などは一切許さい」（原文ママ）などと主張。このほか、自身の主張を支持するような投稿をリポスト（拡散）している。

自民党広報は11日、Xを通じ「ペルソナ・ノン・グラータを含めた対応を行使するべき 中国の総領事の不適切投稿を受けて決議を採択」との声明を公開した。

薛氏の投稿について党外交部会と外交調査会が避難決議を採択したとするもので、「会議の冒頭に小林鷹之政調会長は『自民党として看過できない。中国の適切な努力がなければ、ペルソナ・ノン・グラータ（好ましくない人物として国外退去を求めること）を含めた対応を政府に求める』と、事態の深刻さを強調しました」という。

さらに、出席議員からは「この投稿は高市総理個人だけにとどまらず、日本国、日本国民に対するものだ」「先日の日中首脳会談や日中関係を毀損する行為」「主権国家の権利であるペルソナ・ノン・グラータを行使するべき」という声が相次いだとして、尾﨑正直内閣官房副長官に決議を提出したとした。