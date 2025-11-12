FA行使の松本剛、球団OBが移籍先を大胆予想...候補に3球団挙げるも「マネーゲームをやらせたら巨人勝つ」

プロ野球元DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（66）が、2025年11月11日にユーチューブを更新し、日本ハムからフリーエージェント（FA）権を行使した松本剛外野手（32）の移籍先候補として3球団を挙げた。

「日本ハムでは出る幕がない」

帝京高校出身の松本は、11年ドラフト会議で日本ハムから2位で指名され入団した。プロ2年目の13年に1軍デビューを果たした。

17年には1軍に定着するも、18年から21年まで出場機会が減少。新庄剛志監督（53）就任1年目の22年にレギュラーの座を奪い返し、117試合に出場し、打率.347、3本塁打、44打点を記録。打率はパ・リーグトップで、初の首位打者となった。

今シーズンは、66試合の出場にとどまり、打率は.188と低調だったが、元パ・リーグ首位打者に複数の球団が興味を示しているようだ。

スポーツ紙の報道によると、巨人が獲得に向けて本格的な調査に乗り出すという。

日本ハムのOBでもある高木氏は、松本がFA権を行使した理由について、日本ハムの外野事情を踏まえて解説した。

「（外野には）水谷（瞬）がいて万波（中正）がいて、矢澤（宏太）が成長している。五十幡（亮汰）がいる。（捕手の）郡司（裕也）だって外野に来る。（内野手の）清宮（幸太郎）だって外野に来ることもある。野村（佑希）もそう。そうしたら、出る幕がない。もう1度、チャンスのあるところに出たいというのは、すごく分かる」