「10個飲ますと100個飲まされる」　維新・藤田共同代表、中高生に「連立」の苦労こぼす

閣外協力という形で与党入りした日本維新の会・藤田文武共同代表が2025年11月12日に開かれたイベントで、中高生を前に「連立」の苦労を語る場面があった。

イベントは「N高グループ政治部」のゲスト講義の一環で、テーマは「転換期における野党の役割」。国民民主党・玉木雄一郎代表、公明党・斉藤鉄夫代表も出演し、それぞれの立場から野党や連立のあり方を語った。

何に重きを置き、何に片目をつぶるかという政治判断

藤田氏の発言は、中高生の質問に答える中で出た。質問は政治の安定と連立のあり方をからめたもので、

「今後10年、国民の声を受け止める安定した政治勢力であり続けるために、野党は『連立を維持する』という大義のもとで、どのような点を『捨てる覚悟』で臨むべきだとお考えですか？」

という内容だった。

藤田氏は、自民党との駆け引きの難しさを

「公明党さんも多分、その中の苦しみがあったと思うが、10個飲ますと100個飲まされますよね、これ？ その苦しみの中でバランスを取っていく難しさを、公明党さんもずっと自民党との緊張感の中でやってこられたんだろうなと......」

などと語った。さらに、何を譲るかの取捨選択の難しさにも言及した。

「何を重きを置き、そして何をある種、片目をつぶるかということは、これが多分、政治判断なんだろうと思う。ただ、自分たちが『ここはいいかな』と思ったところで、ものすごく失望されることもある」