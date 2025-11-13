元阪神・糸井嘉男氏、バキバキに鍛えた上半身にファン驚愕...「40超えてこれはえぐすぎやろ」「まじで超人すぎる」

プロ野球日本ハム、オリックス、阪神でプレーした糸井嘉男氏（44）が、2025年11月12日に自身のXを更新し、鍛え上げた上半身を披露した。

Xに「限界なんてない！There are no limits！」とのコメントを投稿し、2枚の画像を添付した。

「ヨシヲ怪物化しとるなｗ」

鍛え上げた上半身の画像は、ボディービルダーを彷彿とさせるほどのもので、コメント欄には驚きの声が殺到した。

現役を引退して3年。44歳とは思えない鋼の体に、「40超えてこれはえぐすぎやろwww」「肩ヤバすぎ！現役時代より絶対デカい！」「肩周りと頭の大きさ同じな人初めて見たわ」「顔が3つあるんかと思った」「もうストリートファイター6のキャラ画像にしか見えませんｗ」「ヨシヲ怪物化しとるなｗ」「まじで超人すぎる パンプした肩が顔よりでかいのまじ異次元」などの声が寄せられた。

近畿大学出身の糸井氏は、03年ドラフト会議で日本ハムに自由獲得枠で入団した。09年からレギュラーに定着し、11年は137試合に出場して打率.319を記録した。

13年1月に交換トレードでオリックスに移籍。16年オフに国内フリーエージェント（FA）権を行使し、阪神に移籍した。当時のスポーツ紙の報道によると、4年総額18億円以上（金額は推定）の契約だったという。

22年に現役を引退した後は、阪神のスペシャルアンバサダーとして球界に関わる一方で、タレントとしても活動している。

スポーツ紙の報道によると、高知・安芸で行われている阪神の秋季キャンプで、臨時コーチを務める予定だという。