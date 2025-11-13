J-CAST ニュース

木村拓哉、53歳の誕生日...若き日のキムタクかっこよすぎ！　娘Cocomi＆Koki，「世界一のパパ」秘蔵写真を放出

2025.11.13 19:30
エンタメ班
全国の工務店を掲載し、最も多くの地域密着型工務店を紹介しています

   俳優の木村拓哉さんと歌手の工藤静香さんの長女で、フルート奏者のCocomiさんと、次女でモデルのKoki,さんが、2025年11月13日にインスタグラムを更新。この日53歳となった、木村さんの誕生日を祝った。

  • Cocomiさん（左）とKoki,さん。Cocomiさんのインスタグラム（＠cocomi_553_official）より
    Cocomiさん（左）とKoki,さん。Cocomiさんのインスタグラム（＠cocomi_553_official）より
  • Cocomiさんのインスタグラム（＠cocomi_553_official）より
    Cocomiさんのインスタグラム（＠cocomi_553_official）より
  • Koki,さんのインスタグラム（＠koki）より
    Koki,さんのインスタグラム（＠koki）より
  • Koki，さんのインスタグラム（＠koki）より
    Koki，さんのインスタグラム（＠koki）より
  • 木村拓哉さんのインスタグラム（＠takuya.kimura_tak）より
    木村拓哉さんのインスタグラム（＠takuya.kimura_tak）より
  • Cocomiさん（左）とKoki,さん。Cocomiさんのインスタグラム（＠cocomi_553_official）より
  • Cocomiさんのインスタグラム（＠cocomi_553_official）より
  • Koki,さんのインスタグラム（＠koki）より
  • Koki，さんのインスタグラム（＠koki）より
  • 木村拓哉さんのインスタグラム（＠takuya.kimura_tak）より

「53歳もイケイケでカッケェまま行ったれ～」

   Cocomiさんはインスタグラムで「父の誕生日！！！！！！ HAPPY BIRTHDAYYYYYYYYYY」と切り出し、家族写真を公開。ソファーに座る木村さんに、子供の頃のCocomiさんとKoki,さん、工藤さんが寄り添い、仲睦まじい様子がうかがえる。

   Cocomiさんは「53歳もイケイケでカッケェまま行ったれ～ プレゼントはまだ待って、ゲット出来てないから」とつづった。

   また、Koki,さんも、インスタグラムで「Happy birthday to the best dad in the world（世界一のパパ、誕生日おめでとう）」と投稿。愛犬と戯れる木村さんや、幼い頃の姉妹と木村さんが海で遊ぶ写真、家族4人の集合写真などを公開した。

   木村さんも同日インスタグラムを更新。愛犬との2ショットとともに、こうつづった。

   「沢山のバースデーメッセージをありがとう！『何処まで行けるかは分かりませんが、行けるところまで行ったります！』そんな気持ちで歩いていたら、9500歩を軽く超えてました......」

Cocomi
Koki，
木村拓哉
姉妹サイト