「ブンブンジャー」鈴木美羽「髪も顔も起きたそのまま」免許証写真に騒然　「本当に？」「かわいすぎる」

特撮ドラマ「爆上戦隊ブンブンジャー」（テレビ朝日系、2024年3月～25年2月放送）の志布戸未来（しふと・みら）／ブンピンク役などで知られる、俳優の鈴木美羽さん（25）が、25年11月11日にXを更新。免許証の写真を公開した。

「急いでリップだけは塗った」

この日は「ブンブンジャー」で自身が演じていた未来（みら）の（設定上の）誕生日にちなんで、鈴木さんはXで「ミラおめでとう！！！」と投稿。

「ブンブンジャー」は車をモチーフにした戦隊ということで、「私も免許持ってることだし、そろそろハンドル握れるようになりたい笑 運転教えてくれ...」とつづった。

投稿には、鈴木さんの運転免許証の写真が添えられている。

さらに11月12日の投稿では、この免許証について、こう明かした。

「この日写真撮ると思ってなくて 髪も顔も起きたそのままだったからはよ更新したい笑 急いでリップだけは塗った」

Xユーザーからは「急いでリップだけは塗ってそれ？ 本当に？」「その状態でこの可愛さ...流石だよ～」「リップだけでこの仕上がりは可愛すぎる」「え！ じゃあほぼすっぴんですか！！ かわいくて羨ましい」などのコメントが寄せられている。