大リーグ挑戦の今井達也、2年前に韓国代表に打たれた投手が...米メディア「大型契約」予想に韓国メディア羨望

2025.11.14 13:57
    韓国メディア「OSEN」（ウェブ版）は2025年11月11日、今オフ大リーグに挑戦する西武・今井達也投手（27）の特集記事を組み、8年290億円規模の大型契約が見込まれると報じた。

  • 今井投手（侍Jインスタグラムより）
「なんと8年2760億ウォン（約290億円）の超大型契約の見通し」

    今井は今オフ、ポスティングシステムを利用して大リーグに挑戦する。投球スタイルや、これまでの実績から大リーグ球団の評価は高く、米メディアによると、複数球団による争奪戦、複数年の大型契約が予想されている。

    作新学院高校出身の今井は、16年ドラフト会議で西武に1位指名され入団。西武一筋でプレーし、8年通算56勝をマークした。23年から3年連続で10勝を挙げ、日本を代表する投手に成長した。

    近年、大リーグで日本人投手が活躍していることもあり、NPBの日本人投手の評価は上がっているという。今井を「第2の山本由伸」と評する米メディアもみられ、今井の「市場価値」は急上昇している。

    野球人気の高い韓国でも今井の去就は注目されている。

    地元メディア「OSEN」は、「韓国相手に敗戦しかけた日本の投手、MLBポスティング確定...なんと8年2760億ウォンの超大型契約の見通し」とのタイトルで記事を展開した。

    同メディアは、23年10月に東京ドームで開催された第2回アジアチャンピオンシップに触れ、当時の今井の投球に言及した。

「『スーパーエージェント』スコット・ボラスが後ろ盾」
