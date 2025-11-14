【紅白】「平成撒き散らしそう」19年ぶり復帰のロックバンドにネット沸く　「鳥肌が止まりません」

NHKが2025年11月14日、大みそかに放送される大型音楽番組「第76回NHK紅白歌合戦」（NHK総合など）に出場する歌手を発表した。SNSでは、19年ぶりに復帰するロックバンドが注目を集め、「平成最高」「平成を感じた」などと盛り上がりを見せた。

「平成リバイバルすげえな！」

SNSで注目を集めたのは、5人組ロックバンド「ORANGE RANGE」。2000年前半から中盤にかけて、「上海ハニー」（03年）や「花」（04年）、「チャンピオーネ」（06年）などヒット曲を連発した。

同バンドは06年放送の紅白歌合戦では、同年にドイツ開催の「FIFAワールドカップ」を中継していたNHKのテーマソングに選ばれた「チャンピオーネ」を披露。そして、今回は19年ぶりの復帰となる。

またORANGE RANGEは、25年7月に「イケナイ太陽 （令和ver. Music Video）」を公開し、大きな注目を集めた。YouTubeの概要欄では、お笑いコンビ・マユリカとコラボし、同バンド世代が共感できる「平成あるある」を72個盛り込んだと説明している。

SNS上では、「鳥肌が止まりません！」「紅白出るのマジ？平成やん」「えげつない量の平成撒き散らしそう」「年末に平成ムーブかましてくれ」「平成リバイバルすげえな！」「平成最高」「平成を感じた」「令和の時代にオレンジレンジ！」などと盛り上がりを見せている。