高市首相の「台湾発言」は中国の暴走への「大きな抑止力」...櫻井よしこ氏が指摘

ジャーナリストの櫻井よしこ氏が2025年11月16日にXを更新し、高市早苗首相による、台湾有事をめぐる存立事態答弁について言及した。

「『抑止力』は如何なる国の暴走も押し留める」

発端となったのは、11月7日の衆議院予算委員会で、立憲民主党の岡田克也衆院議員が、台湾有事が発生した際の日本の具体的な対応について質問したこと。高市首相は「（中国が）戦艦を使って武力の行使を伴うものであれば、どう考えても存立危機事態になり得る」と答弁した。

「存立危機事態」は2015年の安全保障関連法で新設された、日本と密接な関係にある他国に対して武力攻撃が発生し、これにより日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合、日本は集団的自衛権を行使し、自衛隊が武力を行使して、密接な関係にある他国への武力攻撃を排除することが可能になるものだ。

櫻井氏は16日にXで、「中国が対日外交で大暴走しています。この問題は二つに分けて考えましょう」と言及しつつ、「高市『台湾発言』は中国の暴走に対する『大きな抑止力』になった」と指摘した。

また、「中国の『戦狼外交』は日本の目指す『平和外交』と対極にある」とし、「『抑止力』は如何なる国の暴走も押し留める」と高市首相の答弁に肯定的な姿勢を見せていた。