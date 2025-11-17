【高校サッカー】「飲酒」部員除き...興国高校が全国大会出場へ　「批判はすべて私ども学校運営者が受け止め」

興国高校（大阪市天王寺区）が2025年11月15日、サッカー部員数人の飲酒行為が発覚したことをめぐり、飲酒した生徒を除いて部全体では活動を続け、第104回全国高校サッカー選手権大会に出場する意向だと公表した。

「部員たちの今後の人格形成」考慮して出場

興国高校は1日に高校サッカーの大阪予選で優勝し、全国大会への出場権を得た。2日夜に大阪府内の飲食店で飲酒行為があったという。5日の発表では、サッカー部員数人が、日曜日にあたる2日夜に「大阪府内の飲食店において飲酒した事実」を認めたことを明らかにした上で、飲酒した生徒のクラブ活動を無期限停止させ、サッカー部で同様の事案がなかったか調査するとしていた。

15日には、今後のサッカー部活動について、飲酒した生徒は大会終了まで対外試合に出場させないと報告。一方で「サッカー部全体としては、今後も通常どおりの活動を継続し、第104回高校サッカー選手権大会へも出場したいと考えております」と表明した。

出場に関して「大阪代表としてふさわしくない」「辞退しなければ学校がさらなるダメージを受ける」といった意見があると受け止め、下記のように考えを明かしている。

「しかしながら、調査においても同種行為の存在が認められない中、本件飲酒行為に関与していない部員までもが、部員全員の努力でつかみ取った全国大会への出場を理不尽に絶たれることは、部員たちの今後の人生において深い傷跡を残しかねないと考えました。



そうであるならば、例え批判の目にさらされながらであっても、前を向いてプレーする経験の方が、より部員たちの今後の人格形成に寄与すると考えた次第です」