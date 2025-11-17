前ロッテ監督・吉井理人氏、「大リーグ挑戦」秘話明かす...背中押したのは現役大リーガー＆人気お笑いタレント

プロ野球ロッテの前監督の吉井理人氏（60）が、2025年11月15日に公開された野球解説者・阿波野秀幸氏（61）のユーチューブ動画「阿波野チャンネル」に出演し、現役時代に大リーグに移籍した際の秘話を披露した。

巨人、横浜ベイスターズ、西武、阪神、中日からオファーが

和歌山・箕島高校出身の吉井氏は、83年ドラフト会議で近鉄に2位指名され入団。近鉄で11年プレーし、95年に交換トレードでヤクルトに移籍した。

97年オフに、海外フリーエージェント（FA）権を行使して、大リーグのニューヨーク・メッツに移籍した。00年にコロラド・ロッキーズでプレーし、01年から2年間、ワシントン・ナショナルズでプレーした。

03年に日本球界に復帰し、オリックスに移籍。07年6月に交換トレードでロッテに移籍し、同シーズン終了後に現役を引退した。引退後は、指導者として日本ハム、ソフトバンク、ロッテでコーチを歴任。22年オフにロッテの監督に就任し、23年から3年間、指揮を執った。

動画の中で、吉井氏は現役時代の97年オフの動向に言及。FA権を行使した吉井氏のもとに、複数の国内球団からオファーがあったという。吉井氏は、当時の状況を次のように振り返った。

「メジャーを第1に考えていたが、日本から巨人、横浜ベイスターズ、西武、阪神、中日それぞれお話をさせていただいた。（当時中日監督の）星野（仙一）さんが、いかつかったです。『今からすぐに東京行くから、どこそこのホテルで待っとけ』と。そして、星野さんが来て『お前、巨人に行ったら承知せえへんぞ』と。僕が、『メジャーに行きたいと思っています』と言ったら、『それやったら応援する』と言って帰られました」