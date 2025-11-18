インフルエンザ流行でも「かかったことがない」という人がいる　「ウイルスに強い体質」だからなのか

11月も半ばを過ぎ、インフルエンザが流行しやすい冬の季節がやってきた。東京都では早くも感染が「警報レベル」と、猛威を振るっている。

この時期によく聞くのが、「同じ環境にいたのに自分だけインフルエンザにかからなかった」という声だ。そこから「自分はインフルエンザに強い体質なのかも」と感じる人もいる。

では、実際にそんな「強い体質」の人は存在するのだろうか。

インフルエンザの発症は確率的な問題

まず知っておきたいのは、インフルエンザウイルスに感染しても、誰もが必ず発症するわけではないということだ。

発症するかどうかは、曝露量（どれだけウイルスにさらされたか）、免疫の反応速度、過去の感染やワクチン歴など、複数の要素が組み合わさって決まる確率的な現象だ。

同じ空間にいても、吸い込むウイルス量や距離、マスクの有無、換気状態などによって曝露量は大きく変わる。

つまり、最初の時点で「どれだけウイルスを受けたか」にすでに個人差がある。

さらに、感染しても症状が出るかどうかは、体内の自然免疫の働き次第だ。

この段階で重要なのが、「インターフェロン（IFN）」という抗ウイルス物質である。

IFNの反応が早い人は、ウイルスの増殖を初期に抑え込めるため、症状が軽く済んだり、気づかないうちに治ってしまうこともある。

一方、反応が遅れるとウイルスが増え、発熱や倦怠感などが起こりやすくなる。