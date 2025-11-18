祖母からもらった41年前の「ネクタイ引換券」、今も使える？　ラジオ大阪アナの投稿に百貨店回答...対応に「感激」

ラジオ大阪の藤川貴央アナウンサーが2025年11月16日に、祖母からもらったという40年以上前に発行された「ネクタイ引換券」について、「今も使えるのでしょうか！？」と呼びかけた。その後、発行元の阪神百貨店から回答があったと報告し、「感動しました」といった反響が寄せられている。

「何でも綺麗にしまっておく祖母だったので...」

藤川アナは「たかおへ」とメモが貼り付けられたネクタイの引換券の写真を投稿。引換券には、「本件と引換に上記該当商品の中からお好みの品をお選び下さい」「本券は4階ネクタイ売場でお引換致します」と記載されている。発行日は「昭和59（1984）年4月7日」となっている。

藤川アナは「祖母が私に残してくれていた阪神百貨店（@hanshin_dept）の『ネクタイ引換券』」と紹介し、「40年以上前に発行されたものですが今も使えるのでしょうか！？」と問いかけた。

藤川アナは、引換券が発行された後の1987（昭和62）年生まれだ。それを指摘するコメントが寄せられると、

「昭和59年に入手→大事にしまっておく→昭和62年 私誕生→『たかおが大人になったらあげよう』→再び大事にしまったまま→祖母が暮らしていた家から発見」

と経緯を示し、「もう本人に聞けないので分かりませんが、何でも綺麗にしまっておく祖母だったので、たぶんこういう経緯だと思います」と述べた。

その後、翌17日に藤川アナは、「阪神百貨店さまから早速お返事をいただきました！」と報告。「阪神梅田本店5階ネクタイ売場で利用OKとのこと。スタッフの方に提示すれば金額も確認して下さるそうです」とし、「温かいご対応に感激」と伝えた。

さらに、「かつてラジオ大阪のサテスタがあった阪神百貨店。時を超えた巡り合わせに胸が熱くなりました」と阪神百貨店との縁も明かし、心境を述べた。

この投稿に、「阪神百貨店の心意気を感じます」「感動しました」「昭和59年発行のネクタイ引換券が令和の時代でも使えるというのはすごいですね」「時空を超えて受取るお祖母様からのプレゼント胸が熱くなります」といった声が寄せられている。