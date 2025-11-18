J-CAST ニュース

登録者26万人超の中学生YouTuber、2017年から続く活動の休止を発表　「ママと喧嘩」、それが休止につながった理由

2025.11.18 15:05
エンタメ班
   登録者26.8万人の中学生YouTuber・ミーミさんが2025年11月15日、公式YouTubeチャンネル「ミーミちゃんねる」を更新し、活動休止を発表した。

  • YouTubeの編集は母親が担っていた（写真はイメージ）
  • 「ミーミちゃんねる。」より。動画配信をやめる理由を説明した
「ママがミーミちゃんねるを編集してくれなくなったからです」

   ミーミさんは2010年8月生まれの中学生3年生女子で、ナイジェリア人の父と日本人の母を持つ。2017年の小学校1年生時にYouTuberとして活動を開始し、自身の日常生活を発信する動画で人気を集めている。

   「【活動休止】大切なご報告とYouTubeを辞める件について」と題した動画でミーミさんは、大切なお知らせがあると前置きしたうえで、「ミーミちゃんねる、活動休止します」と伝えた。

   活動休止の理由について「ママとミーミが喧嘩して、ママがミーミちゃんねるを編集してくれなくなったからです」と明かし、「ミーミは現在中学3年生。受験生で動画を撮影することはできるんですけど編集をする時間がなく、編集をすることができないので、動画を投稿することができません。ごめんなさい」と謝罪した。

   もともと中学卒業後には「ミーミちゃんねる」を辞めようと思っていたというミーミさん。そのため、今の時期に集中的に動画を投稿しようと考えていたものの「今朝、喧嘩をしてしまったことによりそれができなくなりました」と肩を落とした。

「もしかしたら、2週間、1週間でママと仲直りしちゃって動画が普通に上がるかも」
