「身を切る、と言うならば、議員数を減らさずに報酬を減らせばいい」　谷口将紀・東大教授の提案に注目

2025年12月17日に会期末を迎える今国会の焦点となっている「衆院定数削減」案は、日本維新の会の要求とは別に、与野党全体で話し合う「協議会」での議論に譲られることになりそうだ。その「衆議院選挙制度協議会」では、「身を切る」というなら「議員報酬を少し減らして、逆に過疎地の定数増とすれば」などいくつかの改革案が浮上している。

日本はG7諸国の中で議員報酬はトップ

10月15日に開かれた第8回協議会で、谷口将紀・東大教授（令和臨調委員）が、「身を切る、と言うならば、議員数を減らさずに報酬を減らせばいい」と提案、報告した。政党の利害に関係ない学者からの提案である。谷口教授はこれまでにも多くの政策提言をしてきた。谷口教授によると、日本はG7諸国の中では、人口当たりの国会議員数は下から二番目、と少ないが、議員報酬はトップだ。このため、人口減少とともに減らされてきた過疎県の定数のうち5県の小選挙区定数を1ずつ戻して30年前の300小選挙区（現状は289）に戻す場合、現在の議員歳費総額の1.6%を減らすだけでいい、と言う。

維新が主張する「衆院1割比例削減」は、「小選挙区選出議員が多い維新にとって、比例を削ってもほとんど影響がない」との批判がある。この発想を逆転して、「歳費削減で全議員の身を少しだけ切って過疎地の議員増につなげる」というのが谷口提案だ。