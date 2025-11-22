J-CAST ニュース

大谷翔平の「変顔」4連発...LAメディアが動画放出　「あかん、おもろい」「癒しやわー」ネット爆笑

2025.11.22 19:30
スポーツ班
   米ロサンゼルスの放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」公式Xが、2025年11月21日（日本時間）、ドジャースの大谷翔平選手の「変顔」を一挙公開した。

  • ドジャースの公式インスタグラム（＠dodgers）より
「みんなが見たいとは思っていなかった翔平のコンテンツ」

   「スポーツネット・ロサンゼルス」公式Xは、「みんなが見たいとは思っていなかった翔平のコンテンツ」として、大谷選手の動画を4つ公開。顔を崩して笑う姿や、ふざけてにらみつけるような表情など、いずれもカメラに向かって「変顔」を披露している。

   Xユーザーからは「あかん、変顔おもろい」「めちゃくちゃ笑ってしまう 大谷さん癒しやわー」「あなたの知らない知っておくべきショウヘイの一面」「恥ずかしがらずにYouTubeにもアップして」などのコメントが寄せられている。

大谷翔平
