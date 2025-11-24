「高市総理と小池知事の違い顕に」上田令子都議「私もオヤッと」...小池都知事の「挨拶」の仕方に苦言

地域政党「自由を守る会」代表の上田令子都議が2025年11月22日、Xで【高市総理と小池知事の違い顕に】として、19日に行われた高市早苗総理と小池百合子東京都知事の面会時の小池氏の振る舞いについて苦言を呈した。

「東京都知事の日本の首相へのお辞儀が失礼だケシカランと...」

高市氏と小池氏は19日、総理官邸で面会した。1～6月の東京都の出生率がプラスに転じたことを喜びあい、少子化問題解決への期待などを語りあった。面会の様子は、冒頭のみ公開されている。

上田氏は22日、小池氏の対応についてのクレームの電話を受けたことを明かした。

「先程区民の方から東京都知事の日本の首相へのお辞儀が失礼だケシカランと苦言のお電話を頂きました」

つづけて、上田氏は「総理は深々と頭を下げ 知事は会釈程度 私もオヤッと思っておりましたので、都議としてお詫び申し上げました」という。

冒頭の動画では、面会場で待っていた小池氏のもとに高市氏が歩み寄ると、深々とお辞儀。小池氏は笑顔で高市氏を迎え、軽くお辞儀を返していた。

上田氏は小池氏の振る舞いについて、「女性初総理の野望が潰えたとはいえお里が知れた一瞬」と苦言を呈している。