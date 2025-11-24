HKT48卒業から2年半、中洲で撮影し「年を重ねたと思った」　芸能活動復帰の渡部愛加里が語った「福岡の良さ」

HKT48で「次世代エース」の筆頭格として知られ、2023年にグループを卒業した渡部愛加里さん（21）が、初の写真集「シアワセ」（宝島社）出版で芸能活動に復帰した。25年11月22日に都内でイベントを開き、報道陣の取材に応じた。

写真集はHKT48時代に5年間過ごした福岡で撮影。渡部さんにとって福岡は「やっぱり暮らしやすかった」という。お気に入りのカットには、九州最大の歓楽街・中洲（福岡市博多区）を歩くひとコマを挙げた。グループ在籍時は「あまり出かけるような街でもなかった」といい、「年を重ねたんだと思いました」と感慨深げに話していた。

渡部さんは神奈川県出身。18年1月に「第3回AKB48グループ ドラフト会議」でHKT48に指名され、グループに加入した。4作連続でシングル表題曲の選抜メンバーに選ばれるなど主要メンバーのひとりとして活躍していたが、23年3月にグループを卒業。その後、専門学校で服飾を学び、25年春に卒業していた。就職はせずに、この写真集で芸能活動に復帰した。今後はモデルやラジオの仕事など「いろいろなことに挑戦してみたい」と意気込んだ。

写真集は全編福岡ロケ。渡部さんにとって福岡は「暮らしやすい」街だったそうだ。

「人もめちゃくちゃ多いわけじゃないけど、少ないわけでもなくて、なんかちょうどいい。それこそ空港から都心部までめちゃくちゃ近かったり、買い物や遊びに行くような場所がぎゅっと固まっていたのが、個人的には、すごく暮らしやすかった」

糸島（糸島市）の海や、行楽地の能古島（福岡市西区）などで撮影。プライベートで海に行く機会はなかったといい、撮影で行けたことが「すごく思い出に残っている」という。