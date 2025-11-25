山尾志桜里氏、「存立危機事態」発言めぐり立憲・岡田克也議員を批判　「立憲民主党の矛盾体質」

山尾志桜里前衆院議員が2025年11月24日にXを更新し、7日の衆院予算委員会での高市早苗首相の「存立危機事態」に関する答弁に言及。答弁のきっかけとなった岡田克也衆院議員を擁する立憲民主党を批判した。

「岡田議員自ら台湾有事を持ち出し...」

岡田議員は衆院予算委員会で、外交問題について質問。その中で、岡田議員は「どういう場合に存立危機事態になるというふうにお考えだったんですか」と何度か尋ね、最終的に高市首相が「武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高い」と発言していた。

問題となっているこの高市首相の答弁について、山尾氏はXで、「何度も議事録読みました」と明かしつつ、「岡田議員自ら台湾有事を持ち出し、自らバシー海峡封鎖と場面を限定して更問いし、繰り返し存立危機事態になる場面を述べよと迫っています」と指摘した。

その上で、「明白になったのは、『曖昧にするな』という質問をしておいて『曖昧にせずけしからん』という立憲民主党の矛盾体質でした」と今回の問題の発端についてつづった。

一方で山尾氏は、「しかし質問後の世論調査をみれば、『けしからん』とは思わない国民が軒並み半数を超えています」と立憲民主党の指摘と世論に乖離があるとし、「台湾有事の際、安保法制と日米同盟を前提に、日本はどんな決断を迫られるのか。国民にはそれを知る権利があるし、知った上で判断したいと考える賢明さがある証拠だと思います」とつづった。