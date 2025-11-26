登録者190万人気YouTuber、ファンからのプレゼントで「警察沙汰」　中身に衝撃...「いたずらとかいうレベルちゃう」

チャンネル登録者数190万人超の人気男女YouTuber「夜のひと笑い」が、ボイスレコーダーが仕掛けられたプレゼントを受け取ったことを明かした。

「専属の弁護士もいるんで」

「夜のひと笑い」は、元カップルのこうさんと、いちえさんによる男女コンビYouTuber。

2025年11月19日に公開した動画で、こうさんが「これ警察沙汰なんですけど」と切り出し、ファンから所属事務所宛てで大きなくまのぬいぐるみとファンレターが届いたことを明かした。

手紙には「せめてこうくんの記憶に残ってほしいし、温もりを感じてほしいので、このくまさんをそばに置いてほしいです」とあり、イベントの時にそのぬいぐるみを「返してほしいです」などと書いてあったという。

ぬいぐるみには「後ろにチャックあって」。こうさんが怪しく思い、ファスナーを開けて中を探ると、ボイスレコーダーが入っていた。

こうさんが聞いてみると、レコーダーの存在に気付く前のこうさんたちの声が録音されていたという。こうさんは「大人なめんなよ、お前」と怒りをあらわにした。

事務所には連絡したといい、「専属の弁護士もいるんで、そこで戦おうかなという形ですよ」と語った。

11月23日に公開した動画では、レコーダーを送りつけられた件について、こう報告した。

「知り合いの弁護士さんがいますので、その人とどうしていくかみたいな感じです。警察沙汰にしたくなかったので。事務所通してやってます、今」

「いたずらとかいうレベルちゃうんで。犯罪なので。徹底的にボコボコにはしますが、また何か出たら教えます」