西武にFA移籍・桑原将志、「DeNAは大損失」元ヘッド嘆き...球団は宣言残留容認も「結局は気持ちが伝わるかどうか」

プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（66）が、2025年11月25日にユーチューブを更新し、海外フリーエージェント（FA）権を行使してDeNAから西武に移籍した桑原将志外野手（32）に言及し、「DeNAにとって大きな損失」との見解を示した。

「誠意をもって話をした結果、気持ちが通じ合ったと思う」

西武は25日、DeNAから海外FAを宣言していた桑原と契約合意に至ったと発表した。

スポーツ紙の報道によると、西武の広池浩司球団本部長（52）は、桑原獲得に関して「本当にうれしく思っていると同時に、来年強くなるための頼もしい選手が入団してもらえるということが非常に楽しみです」などと語ったという。

京都・福知山成美高校出身の桑原は、11年のドラフト4位でDeNAに入団。16年から頭角を現し、21年からレギュラーに定着した。DeNA一筋でプレーし、チーム内ではリーダー的な存在だった。

今シーズンは106試合に出場し、打率.284、6本塁打、27打点を記録した。

DeNAの元ヘッドコーチで、桑原の性格をよく知るという高木氏は、桑原のFA移籍について、次のように語った。

「結局は気持ち。（球団の）気持ちが伝わるかどうか。後付けではだめ。とにかく、白か黒か、はっきりしないと嫌なタイプだから。相手を探るよりも、最初に手を挙げてきてくれた球団に対して、誠意をもって話をした結果が、おそらく気持ちが通じ合ったと思う。それは、桑原の性格であり、選択だから仕方がない。だけどDeNAにとっては、大きな損失」

そして、これまでの球団に対する桑原の「貢献度」に言及。チームリーダーとしての言動を高く評価した。