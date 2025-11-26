「関西学院大からの出席依頼」斎藤元彦知事の講演巡って波紋　法学部長は「不愉快」...大学と県に取材すると

斎藤元彦兵庫県知事が2025年11月19日の定例記者会見で発表した、関西学院大学（兵庫県西宮市）の法学部授業への出席を巡り、波紋が広がっている。

会見で斎藤知事は「関西学院大の出席依頼があり」と説明していたが、同大学の法学部長の伊勢田道仁教授は、「当学部はこの件について機関決定をした事実はありません」などとSNSに投稿し、食い違いが起きているのだ。

大勢が押し寄せることを懸念、取材は受け入れず

斎藤知事の会見での発言は、こうだった。

「関西学院大学から地方自治体における政策の実態、そして状況などを学びたいというご意向があり、同大学の授業への出席依頼がありました」

これによって、知事自身が参加することにしたという。

J-CASTニュースは25日午後、関西学院大学を取材した。広報部の担当者に聞くと、斎藤知事が出席する授業は、学生らの安全を確保するとして、

「対面やリモートの形式を含め、授業の方式を検討している」

と述べた。そして、この騒動で授業当日にいろんな人が大学に押し寄せることを懸念しているといい「安全に授業を実施できることが一番に考えている。皆さん、冷静に対応してほしい」と語った。また、当日の取材も受け入れる予定だったが、受け入れない方針とした。

なお、同日夜の神戸新聞の記事によると、同大学は斎藤知事の講演をリモート形式とすることに決めたという。

兵庫県の総務部教育課にも25日、取材した。担当者は知事出席の経緯について、担当教授からゲストスピーカーとして出席の依頼があり、それに応じたものと説明した。

斎藤知事は同日、関西テレビの取材に応じ、次のように述べた。

「詳細は見ていないので、個別の投稿についてのコメントは控えたいと思う。大学内の手続きの詳細は承知していないが、あくまでこちらとしては関西学院大学の教授が授業の一環としてやるものですから、大学からの要請として受け止めている」