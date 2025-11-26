韓国出身の元大リーガー、38歳で大リーグ再挑戦　「ドジャース注目」大谷翔平の同僚になれるか【韓国報道】

韓国出身の元大リーガー、カン・ジョンホ氏（38）が再び大リーグを目指している。複数の韓国メディアが2025年11月26日に報じた。

渡米1年目は、126試合に出場して打率.287、15本塁打、58打点

韓国スポーツメディア「SPOTVNEWS」（ウェブ版）によると、カン氏は25日に自身のユーチューブを更新し、米国で行ったトライアウトの模様を公開した。

トライアウトは、カン氏が単独で行ったもので、カン氏が米国で経営する野球アカデミーの球場で、打撃と守備を披露した。

球場には、大リーグ2球団のスカウトが視察に訪れ、そのうちの1球団はロサンゼルス・ドジャースで、もうひとつの球団は明かされていない。

カン氏は14年オフ、韓国プロ野球（KBO）リーグのキウム・ヒーローズからポスティングシステムを利用して、大リーグのピッツバーグ・パイレーツに移籍した。

渡米1年目の15年は、126試合に出場して打率.287、15本塁打、58打点を記録。守備は主にショートとサードのポジションをこなした。

2年目の16年は、103試合に出場して打率.255、21本塁打、62打点を記録するも、同オフに韓国に帰国した際に飲酒運転事故を起こした。

この事故の影響で17年は大リーグの出場はなく、18年に復帰するも出場は3試合にとどまった。19年シーズンを最後に米国から撤退し韓国に帰国。その後、KBOリーグでプレーすることなく現役を引退した。