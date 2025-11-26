メタバースゲームの「ホロアース」、実在の人物を想起させるキャラで波紋　「意図した事実はございません」謝罪

VTuber事務所「ホロライブプロダクション」を運営するカバー株式会社が2025年11月25日、バーチャル空間プロジェクト「ホロアース」内に実装されたキャラクターに「実在の人物を想起させる表現が含まれている」として、削除したことを報告した。

ゲーム内のノンプレイヤーキャラクター「コウゾーさん」

「ホロアース」は、「アニメルックの世界観に没入できるメタバース」としてリリースされた仮想空間サービスだ。ユーザーは自分自身の分身となるキャラクターをカスタマイズし、理想の姿でメタバースでの生活を楽しむことができる。探検や建築、ショッピング、他のユーザーとのチャットなど、自由度の高い楽しみ方ができる。

こうした中、SNSで波紋を広げたのは10月23日に実施されたアップデートで追加されたエリアに配置された「コウゾーさん」と名付けられたNPC（ノンプレイヤーキャラクター。ゲーム内に存在するモブキャラクター）だった。

「コウゾーさん」は白いバケットハットをかぶりメガネをかけた男性のアバターで、白い半袖シャツにグレーのパンツを着用している。目元や口元には皺が寄り、やや後ろ重心の立ち姿で高齢者のように見える。SNSではゲーム内のスクリーンショットが拡散され、11人が死傷した池袋暴走事故で車を運転していた飯塚幸三元受刑者を想起させるのではないかとの指摘が上がった。