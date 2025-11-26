立川志らく氏「日本人じゃないの？」発言は「撤回する必要はない」　趣旨を説明「なんで中国側に立つんだ」

落語家・立川志らく氏が2025年11月26日にYouTube動画で、台湾有事をめぐる高市早苗首相の答弁を批判する人々についての発言が賛否を呼んだ件に言及し、「私は撤回する必要はないと思っている」と主張した。一方、言い方はよくなかったとして反省の姿勢をみせた。

「日本人じゃないの？という気すらする」発言が賛否

物議を醸したのは、2025年11月24日放送の情報番組「ひるおび」（TBS系）での志らく氏の発言。日中関係の悪化に伴い、日本へのパンダの貸し出しが停止する可能性があるという話題に関し、志らく氏が番組MCの恵俊彰氏から見解を尋ねられた場面だった。

そこで志らく氏は、台湾有事をめぐる高市氏の発言を「間違っているわけではない」と擁護し、「なぜ高市さんをそこで非難するのか。中国が言ってくるのは分かるんです。ただ日本でもそういう人がたくさんいるということは、あなた方はなんで？日本人じゃないの？という気すらする」と主張していた。

SNS上では、「日本人じゃないの？」という発言を中心に一連の内容が賛否を呼び、立憲民主党・小沢一郎衆院議員や同党・蓮舫参院議員、社民党・ラサール石井参院議員が批判する事態となった。

たとえばラサール氏は24日、「『本当に日本人か』はあきらかに差別発言であり、政府を批判するのは反日だと言うネトウヨレベルの妄言。戦時中の『非国民』と同じ。テレビのコメントで言うことではない」などと猛批判している。