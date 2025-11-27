高橋洋一の霞ヶ関ウォッチ　中国が日本への渡航制限！これは習近平主席による「高市アシスト」だ

中国総領事の斬首投稿について、前回の本コラムでは総領事にペルソナ・ノン・グラータを使うまでもなく、SNSでやり合う程度でいいと言った。高市政権は冷静で、なんらアクションをとっていないが、中国は中国人の日本への渡航自粛、留学生にも日本行きを制限し出した。

この措置について、2兆円の損失とかいうが、実際に誰が困るかだ。

日本国内の中国人による経済網への打撃が大きい

中国による日本渡航自粛が、思いの外、日本への打撃がなく、むしろ今形成されている日本国内における中国人による経済網、「一条龍」への打撃が大きい。例えば、インバウンドでの団体旅行客の訪日旅行では、団体旅行の場合、中国の旅行会社で手続きして来日するが、日本到着後、受け入れるのは中国系旅行会社であることがほとんどだ。中国系のお土産屋で買い物して、中国系の決済カードなので、日本には実質的にお金は落ちない。

個人での訪日客も、中国系航空機で来日し、到着後は違法な中国系白タクで、中国系民泊に宿泊する。それらの決済は中国系なので違法は発見しにくい。この中国人の日本渡航自粛は、習近平主席による高市アシストだ。これを中国が言い出したのはラッキーである。高市首相がやりたいことが通りやすくなった。

オーバーツーリズム是正になるし、経営管理ビザ見直しや不動産規制もやり易くなる。このまま中国人が来日しないと固定資産税未納で不動産に没収になる可能性もある。

そこで、中国は本産水産物の輸入停止を急に言い出した。

今月から中国側は宮城や福島など10都県を除く日本産水産物の輸入を再開していたが急な方向転換だ。しかし、中国への輸出が止まっている間に、日本企業は別の販路を開拓済みである。ここでも中国はヘマをしている。