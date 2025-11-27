元TOKIO国分が涙の会見...溝口勇児氏「なんでこんな状況に」　2年前の「神対応」明かした胸中は

格闘技イベント「BreakingDown」（ブレイキングダウン）のCOO（最高執行責任者）を務める溝口勇児氏が2025年11月27日、元TOKIOの国分太一氏について、約2年前に交流した際のエピソードをXで明かした。

2人の関係については「今まで書かなかったけれど、株式会社TOKIOの創業前から、ビジョン、戦略、組織づくり、その全部を太一さんと何度も何度も議論してきた」とも説明している。

「太一さんの悪口なんて一度も聞いたことがない」

溝口さんは投稿で、約2年前に、国分氏と共に福島へ出張した時のやり取りを振り返った。同席した溝口さん側の社員が「母が太一さんの大ファン」「しかも今日が誕生日で、太一さんと出張に行くって話したら、もう興奮してて...」などと話したところ、国分氏が唐突に「スマホ貸してもらえないかな？」と提案。下記のような動画を自撮りしたという。

「お母さん、こんにちは！国分太一です。いつも〇〇くんにはお世話になってます。そして、いつも鉄腕DASHを見てくれてありがとうございます。今日はお誕生日なんですね。心からおめでとうございます！」

溝口さんは「完全に神対応だった。その後、おれから太一さんに『本当にありがとうございます』と伝えても、『いや、いつもお世話になってるし、僕なんかで喜んでくれるなら何でもやるよ！』と、さらっと返してくれて。こういうのを自然体でできちゃう人なんだよな、本当に」と振り返り、このようにも私見を述べている。

「はっきり言って、太一さんの悪口なんて一度も聞いたことがない。側近を含めて、今でも1ミリの疑いもなく信じている人が多い理由がよくわかる。あの人は、人としての魅力が滲み出てる。だからこそ、なんでこんな状況になってしまったのか、本当に理解ができない」

国分氏をめぐっては6月、日本テレビが、コンプライアンス違反を理由に出演番組「ザ！鉄腕！DASH!!」から降板させると発表した。その後、国分氏は無期限活動休止し、10月23日に日弁連に人権救済申し立てを行った。11月26日には記者会見で自身のふるまいについて謝罪し、憔悴した様子で涙ながらに話す場面もあった。